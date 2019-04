Alates 15. maist maksab kõneminut eraisikutele Euroopa numbrile helistades kuni 0,228 eurot ning lühisõnumi hind on maksimaalselt 0,072 eurot. Need maksimaalsed piirhinnad kehtivad nii Eesti kui teistele Euroopa Liidu sideoperaatoritele järgmised viis aastat.

Kõik Eesti sideoperaatorid kehtestavadki alates 15. maist maksimaalsed lubatud hinnad nii EL-i riikidesse tehtavatele kõnedele kui ka sõnumitele.

Tele2 müügidirektori Aare Uusjärve sõnul kehtisid ametlikult reguleeritud piirhinnad seni Euroopast Eestisse helistamisel, aga nüüd muutub ka Eestist välja helistamine ühtselt soodsamaks.

"Kui seni võisid Euroopa riikidesse helistamise tasud erineda maade lõikes mitu korda, siis nüüd ühtlustuvad need kõigi operaatorite jaoks sarnasele tasemele," selgitas Uusjärv. "Operaatorid küll kaotavad ühe sissetulekuallika, aga suures plaanis teeb see hinnad läbipaistvamaks ning inimesed hakkavad teenuseid kahtluseta rohkem tarbima."

Ehkki regulatsioon puudutab vaid eraisikuid, kehtestab Tele2 samasugused piirhinnad ka äriklientidele. Lisaks kaasneb mitmete kõnepakettidega sada tasuta minutit Eestist EL-i helistamiseks.

Telia kommunikatsioonijuht Raigo Neudorf kinnitas ERR-ile, et nende uuteks piirhindadeks saavadki EL-i kehtestatud uued maksimumhinnad. Need jõustuvad 15. maist kõigile klientidele automaatselt, lisaks teavitatakse kõiki kliente muutustest ka personaalselt.

Seni jäid Telia kõneminutite hinnad vahemikku 0,3-0,6 eurot ning sõnumi hind oli 0,13 eurot.

Elisa tõstab Venemaale ja Ukrainasse helistamise kõnehindu

Ka Elisa kehtestab uue hinnakirja maksimaalse lubatuna. Lisaks kehtestab Elisa uue hinnakirja ka EL-i riikidest väljapoole helistamiseks. Need hinnad aga tõusevad. Näiteks Venemaale helistamine hakkab maksma 0,27 eurot ja Ukrainasse 0,24 eurot minutist.

"Hinnad muutuvad välisoperaatoritega pidevalt ja kui räägime riikidest, mis on Euroopa Liidust väljas, on see kahe operaatori läbirääkimiste tulemus. Kokkulepped sõltuvad mahtudest, mida ühe operaatori kliendid teise võrgus tarbivad ja vastupidi. Mida rohkem kusagile riiki meie kliendid reisivad, seda suuremaid koguseid saame korraga osta ja seda soodsamaks kujunevad ühikuhinnad kliendile. See on tavaline hulgiäri nagu iga teinegi," selgitas Elisa meediasuhete spetsialist Taavi Teder hinnatõusu.