Kavandatavale kaitsealale jääb viimane terviklik loodusmaastik Tallinna lähistel, kus püsivalt elutsevad ka suurulukid ja inimpelglikud liigid. Suhteliselt väikeselt alalt on leitud enam kui sada kaitsealust ja ohustatud liiki, sh 24 kaitsealust linnuliiki

"Koostöös Harku vallaga on läbi viidud mitmeid põhjalikke elustiku-uuringuid, mis kinnitavad, et piirkonnas on loodusväärtusi, mida tasub kaitsta. Lisaks on ala kaitse alla võtmiseks avaldanud tugevat soovi ka sealsed kohalikud omavalitsused, kes samuti hindavad kõrgelt ala elu- ja liigirikkust," ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.

Ettepaneku kaitseala loomiseks tegi Harku vald. "Meie valla jaoks on oluline senisest enam kaitsta meie rohevõrgustikku, mille kese on Sõrve tuumala, ning säilitada seda tulevastele põlvkondadele," selgitas Harku vallavanem Erik Sandla.

Kaitsealale jäävad Sõrve, Muraste, Viti, Vahi, Ilmandu, Rannamõisa ja Liikva küla.

Saue vallavanem Andres Laisa sõnul jääb Saue vallas kaitseala piirkonda mitu tähelepanu väärivat kooslusit, millest olulisim on Naistesoo.

2019. aasta algul valminud Sõrve piirkonna loodusväärtuste koonduuringus ja kaitseala ettepanekus kinnitab keskkonnaekspert Lauri Klein, et Sõrve piirkonna kaitse alla võtmiseks on eeldused olemas. Alal leidub mitmeid loodusliku veerežiimiga looalasid – loometsi ja -niite, mis on unikaalsed mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas. Samuti on piirkonnas rabamaastikku, lamminiite vanajõgedega, vanu luitemännikuid ning laane-, salu-, soostunud ja soometsi. Ala hõlmab ka muistseid pärandkultuurmaastikke kivikalmete ja kultusekividega.

Seni on piirkonnas tagatud üksikute liikide kaitse eraldiseisvate väiksemate püsielupaikadega.

Keskkonnaministri otsusele kaitseala moodustamise algatamiseks järgneb kaitse-eeskirja eelnõu ja piiride avalikustamise protsess, mille käigus arutatakse kavandatava kaitseala kaitsekord ja piirid läbi kaitsealale jäävate maaomanike ja teiste seotud osapooltega.