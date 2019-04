Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioonilepe lubab asuda väärtustama Eesti transiidisektorit ja tõstma selle konkurentsivõimet. Majandusministriks saava Taavi Aasa (KE) sõnul tähendab see, et Eesti vedajate hinnad oleksid võimelised konkureerima naabritega.

Majandus- ja taristuministri kohale suunduv Taavi Aas ütleb, et transiidi arendamisel tuleb jälgida, kuidas tagada sektori konkurentsivõime, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kindlasti peame jälgima seda, et meie veeteede tasud oleksid konkurentsivõimelised, sest me konkureerime siin nii Soome kui Lätiga. Loomulikult neljarealised teed, sest transiit ei ole mitte ainult ida-lääne suunaline, vaid paljuski just nimelt põhja-lõuna suunaline. Ja tulevikus ka Rail Baltic," sõnas Aas.

Aas lisab, et Venemaalt lähtuvat transiiti takistavad poliitilised pinged, aga ka see suund tuleb avatud hoida.

"Me kõik ju loodame, et poliitilised olukorrad muutuvad paremuse suunas ja loomulikult selleks tuleb teha ettevalmistusi, et kui peaks minema paremaks poliitiline olukord, et meil oleks siis valmidus ja võimekus ka transiidiga tegeleda," lisas Aas.

Eesti transiidi tippaeg oli enne 2007. aasta pronksiööd. Alates sellest on kaubaveomahud kukkunud. Võrreldes 2009. aastaga liigub raudteel üle kahe korra ja sadamates umbes poolteist korda vähem transiitkaupa. Küsimus pole pelgalt selles, millised on suhted Venemaaga, ütleb transiidiekspert Raivo Vare

"Kuna meil on mahud nii märgatavalt kukkunud, siis meie ühikuhinnad on roninud ülesse, vastavalt ka kehtivatele mängureeglitele ja ka turu reeglitele ja me oleme muutunud mittekonkurentsivõimeliseks nii palju," rääkis Vare.

Vare sõnul pole mõtet loota järsku mahtude kasvu ega seda, et Venemaaga otse suhtlema asudes üleöö midagi muutuks, ent kui riik toetaks näiteks infrastuktuuri arendust, siis hinnas konkurentsivõimelisemaks saab minna.

See tähendab tema sõnul valitsusele vajadust reaalsete rahaliste otsuste jaoks, sest tänase koormusega, suudab valitsus heal juhul vaid üleval hoida.

Endine majandusminister Kristen Michal (RE) ütleb, et Euroopa Liidu suunaline transiit on Eesti majanduse tuleviku jaoks suurema perspektiiviga, kui idasuund, mis sõltub enam Vene Föderatsiooni administratiivsetest otsustest, kui turumajanduslikust loogikast.

"Kui keegi on leidnud enda arvates selle võluvitsa või kavatseb ta väärtustamise all silmas pidada seda, et kutsutakse kokku järjekordsed koosolekud, kus hakatakse seda arutama, siis ma ei usu, et see ka majandusruumi ootus on," lausus Michal.

Michali sõnul on Eesti transiidi tulevik pigem seotud Rail Balticu arendamisega.