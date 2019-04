Fridel Vilbiks saab liiklusavariis saadud selgroovigastuse tõttu käia 50 meetrit, siis selg väsib. Eelmisel suvel Haapsalus taastusravis sai proovida kolmerattalist jalgratast ja leidis, et kodus Kehra avardaks see riistapuu tema maailma, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Näiteks viis kilomeetrit Kehrasse. Aapteeki ja arsti juurde ja kauplusse," loetles Vilbiks kohti, kuhu rattaga saaks sõita.

Praegu aga viib teda nendesse kohtadesse poeg.

Spetsiaalne ratas maksab pool tuhat eurot. Abivahendite soetamiseks võib taotleda sotsiaalkindlustusametist toetust. Vilbiks küsis kahelt firmalt hinnapakkumise, esitas ametile ja sai eitava vastuse koos individuaalse põhjendusega. Valla sotsiaaltöötaja arvab aga, et küsimus pole hoopiski ühes inimeses.

"Sotsiaalkindlustusamet praegu ei toeta neid soodsaid oste - 90 protsenti riik ja 10 protsenti inimene, nagu on olnud mõned aastad tagasi," tõdes Anija sotsiaaltöötaja Marianne Leis.

Seda seisukohta jagab ka ühe abivahendeid vahendava ettevõtte töötaja.

"Viimasel ajal on see kogemus olnud selline klientide sõnade järgi, et suures osas on vastused eitavad, kui nad soovivad seda soodustingimustel osta," lausus Tervise Abi müügijuht Ligita Haavik.

Ent ratast võib ka rentida. Sotsiaalkindlustusamet soovitaski Vilbiksil seda teha. Ka sel puhul oleks riik tasunud üle poole rendihinnast. Ainult et firmad enamasti selliseid seadmeid ei rendi - see pole kasulik.



"Ostame suure koguse jalgrattaid ja teeme sinna kulutuse. Esimesel aastal leiame kaheks kuni neljaks kuuks kasutajad. Ülejäänud aeg on need rattad kuskil meil laos," tõdes Haavik.

Sotsiaalkindlustusamet on mullu toetanud seitset ostu ja 11 rendijuhtumit täisealistele. Rentimisega on tõesti keeruline.

Sotsiaalkindlustusameti abivahendite talituse juhtivspetsialist Triin Teresa Veensalu märkis, et nad on selle murega kursis.

"Me oleme väga aktiivselt proovinud leida sellele lahendust ja kahjuks tänasel päeval mul ei ole veel [seda] nendele inimestele anda," ütles Veensalu.

Vilbiks uuris vahepeal välja, et jalgrattapoest võiks kolmerattalist liisida.

"Saab kolme aasta peale, iga kuu 28 eurot ja kokku tuleb 1008. No andke andeks - kuldsel sotsialismiajal sai kasutatud sapaka selle eest juba,"sõnas ta.