Eesti ilma kujundajaks on neljapäeval endiselt Skandinaavia kohal püsiv kuiv kõrgrõhuala, veidi pilvi annab meile öösel Karjalast kagu suunas liikuv madalrõhulohk, kuid päevane päike saab kõrgrõhkkonna toel taas võidukäigu. Sisealadel tõuseb õhutemperatuur üle 15 kraadi, meretuulega rannikul on jahedam, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eeloleval ööl on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk muutlik tuul. Õhutemperatuur on -2..+3 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Tuul puhub valdavalt põhjakaarest 1-7 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 2-6 kraadini.

Päev on üsna päikeseline ja kuiv. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 m/s. Sooja tuleb 12-17, rannikul kohati 6-10 kraadi.



Reedel oleme ühelt poolt jätkuvalt kuiva kõrge servas, samal ajal liigub Skandinaavia põhjatipust Venemaale madalrõhulohk. Sadu pole, kuid taevasse lisandub veidi pilvi. Õhutemperatuur on öösel -2..+4 vahel, päeval on sooja 13-17, meremõjuga rannikul kuni 7 kraadi.

Laupäeval hakkab kõrgrõhkkonna mõju vähehaaval nõrgenema ning ida poolt mööduv madalrõhulohk suurendab pilvkatet, saju võimalus püsib aga väike, võib-olla jõuab mõni üksik vihmasabin Eesti idaserva. Pilvisemal ööl on sooja 1-5, päeval 10-15, rannikul kohati 7 kraadi.

Üksikute vihmapilvede tõenäosus suureneb pühapäeval, kui Eesti kohal on nõrk madalrõhuvöönd. Esmaspäeval võib tugevneda meist lõuna pool uus kõrgrõhuala, mis õhu taas kuivaks muudab. Õhumass püsib soe.