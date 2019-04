Politseinikud pidasid 37-aastase mehe kinni, kui ta oli sisenenud kirikusse, kirjutab BBC. Mees väitis politseinikele, et bensiin on tal kaasas seetõttu, et autol sai kütus otsa ning kirikust läks ta läbi seetõttu, et nii on teekond lühem. Kui politseinikud kontrollisid ta autot ning selgus, et kütus pole sugugi otsas, arreteeriti mees.

New Yorgi politsei terrorismivastasest osakonnast öeldi, et mehe terroristlike motiive ei saa kinnitada, sest selleks on uurimine liiga vähe kestnud.

Juhtum leidis aset kaks päeva pärast suurt tulekahjut Jumalaema kirikus Pariisis.

1879. aastal pühitsetud ja lõplikult 1888. aastal valminud katedraali peetakse suurimaks uusgooti stiilis katoliiklikuks sakraalehitiseks Põhja-Ameerikas.