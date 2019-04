Reede öösel on taevas vähe pilvi. Tuul puhub muutliku suunaga 1 kuni 5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi. Rannikul on natuke soojem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul võib taevas märgata õhukesi kõrgeid pilvi, aga ilm on ikka sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning sooja 4 või 5 kraadi.

Päev tuleb jätkuvalt sajuta, kuid võib olla natuke pilvisem. Valdavalt puhub läänekaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13 kuni 16 ja meretuulega rannikul kohati 7 kuni 10 kraadi.

Üldiselt on edaspidi päikesepaisteline, ainult pühapäeval võib kohati vihma sadada. Ööd hakkavad ka soojemaks minema, kuid pühapäeval langeb temperatuur veel allapoole 0, päeval on aga mõnusalt soe.

Võrreldes uue nädalaga on nädalavahetusel kergelt jahedam, sest põhjast jõuab siia külmem õhumass. Päevased keskmised õhutemperatuurid jäävad vahemikku 12 kuni 16 kraadi.