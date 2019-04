Sellel nädalal on kaks suurt kiriklikku püha, mis on Eestis ühtlasi riigipühad: suur reede ja esimene ülestõusmispüha. Need pühad moodustavad tegelikult terviku – üht pole võimalik mõista teiseta, kirjutab EELK vikaarõpetaja Anne Burghardt pühadest kõnelevas essees.