Rahutused puhkesid pärast politsei läbiotsimisi Creggani piirkonnas neljapäeva õhtul, vahendas BBC.

Rahutuste käigus lasti maha 29-aastane Lyra McKee. Peakonstaabli asetäitja Mark Hamilton ütles, et politsei uurib juhtunut kui terroriakti ning algatatud on mõrvajuurdlus.

"See ei olnud ainult noore naise mõrv. See on järjekordne vägivallaakt linnas. Ma usun, et see oli korraldatud - korraldatud, kuna nad lihtsalt tahavad vägivalda ja rünnata politseid. Tulirelva kaasa võtmine on kalkuleeritud ja kalk tegu," ütles Hamilton.

Rünnakupaigas viibinud ajakirjanik Leona O'Neill kirjeldas, kuidas kurjategija tuli nurga tagant ning tulistas valimatult politseiautode suunas.

Rahutuste käigus loobiti politseiautode pihta ka bensiinipomme.

ACC Mark Hamilton said: "Sadly I can confirm that following shots being fired tonight in Creggan, a 29 year old woman has been killed. We are treating this as a terrorist incident and we have launched a murder enquiry."