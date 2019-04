Briti programmeerija tunnistas end USA-s süüdi pahavara loomises

Wisconsini föderaalprokurörid ja Hutchinsi advokaadid ütlesid reedel, et 24-aastane Hutchins nõustus tunnistama end süüdi pahavara Kronos väljatöötamises ja vandenõus levitada seda aastatel 2012-2015. Vastutasuks võtsid prokurörid tagasi kaheksa süüdistust.

"Nagu te võite teada, ma tunnistasin end süüdi kahes süüdistuses, mis on seotud pahavara loomisega aastatel enne minu karjääri (küber)julgeolekus," ütles Hutchins oma veebiküljele postitatud avalduses. "Ma kahetsen neid tegusid ja võtan täieliku vastutuse oma vigade eest. Olles täiskasvanuks saanud, olen ma kasutanud neid samu oskuseid, mida ma väärkasutasin aastaid tagasi, konstruktiivsetel eesmärkidel. Ma kavatsen jätkuvalt pühendada oma aega inimeste hoidmiseks pahavararünnakute eest."

Hutchins võib seista silmitsi kuni 10-aastase vangistusega, kuid ta võib saada leebema karistuse, võttes vastutuse oma tegude eest. Advokaatide sõnul mõistab Hutchins ka seda, et ta võidakse USA-st välja saata.

Hutchinsi vahistamine Las Vegases 2017. aasta augustis, kui ta oli minemas Inglismaale suunduvale lennukile, oli šokk.

Vaid mõni kuu varem ülistati teda kangelasena, kes leidis mooduse WannaCry peatamiseks.

Tookord ütles ta AP-le antud intervjuus, et ei pea end kangelaseks, kuid et ta võitleb pahavara vastu, kuna "see on õige asi, mida teha".

Prokuröride sõnul oli Hutchins vanglast tehtud telefonikõnes kellelegi öelnud, et oli aastaid tagasi kirjutanud pahavara.

"Ma teadsin, et see tuleb alati tagasi," sõnas Hutchins telefonikõnes ja lisas, et ta ei arvanud, "et see juhtub nii kiiresti".

Prokuröride sõnul müüs Hutchins Kronose tarkvara kellelegi Wisconsinis ja toimetas selle isiklikult kellelegi Californias.

Kronost kasutati paljude arvutite nakatamiseks üle maailma ja pangandusinfo varastamiseks, ütlesid prokurörid, kuid ei esitanud konkreetseid arve.

Pole teada, kui palju Hutchins pahavara loomisega teenis, kuid veebivestlustes, mida Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) 2014. aasta novembris jälgis, kurtis Hutchins, et oli teeninud viielt müügilt ainult 8000 dollarit. Ta olevat lootnud teenida Kronose müügist umbes 100 000 dollarit aastas.