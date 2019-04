Zelenski kogus 73 protsenti häältest praeguse presidendi Petro Porošenko 25 protsendi vastu, selgus mitme mõttekoja läbiviidud lävepakuküsitlustest, mille tulemused avaldati pärast valimisjaoskondade sulgemist.

Küsitluste järgi võitis Zelenski Porošenkot kõigis Ukraina oblastites, muu hulgas riigi lääneosas, kus toetus Porošenkole on olnud kõige kõrgem. Ülejäänud sedelid olid rikutud.

Esimeses voorus 31. märtsil toetas Zelenskit 30,24 protsenti hääletanutest ja Porošenkot 15,95 protsenti.

"Ma ei vea teid kunagi alt," ütles Zelenski pühapäeva õhtul pärast küsitlustulemuste selgumist oma kampaania peakorteris.

"Ehkki ma ei ole veel ametlikult president, saan Ukraina kodanikuna öelda kõigile endistele nõukogude liiduvabariikidele: Vaadake meid! Kõik on võimalik!" lausus presidendivalimiste tõenäoline võitja.

"Tänan kõiki ukrainlasi, kes on mind toetanud. Tänan kõiki ukrainlasi, kes langetasid teistsuguse valiku. Tänan kõiki ukrainlasi, kus iganes te ka ei oleks. Ma luban teile, et ei vea teid kunagi alt," sõnas Zelenski.

Ilma eelneva poliitilise kogemuseta Zelenski sai tuntuks presidendi kehastamisega populaarses telesarjas "Rahva teener".

Ta võtab üle 45 miljoni elanikuga riigi juhtimise, mille ees seisavad tõsised väljakutsed selle idaosas jätkuva sõja, vaesuse, majandusraskuste ja korruptsiooni kujul.

Varem Kiievi valimisjaoskonnas häält andes ütles Zelenski, et tema kampaanial õnnestus ukrainlased ühte liita.

"Me oleme Ukraina ühendanud," lausus meelelahutaja. "Kõik saab korda."

Porošenko tunnistas kaotust ja õnnitles Zelenskit

Ukraina ametisolev president Petro Porošenko tunnistas pühapäeval valimiskaotust ja õnnitles meelelahutaja Volodõmõr Zelenskit võidu puhul.

"Tulemused on selged. Helistan oma vastasele ja õnnitlen teda. Ma lahkun ametist, kuid ma tahan rõhutada - ma ei lahku poliitikast," ütles Porošenko.

Zelenski ja Porošenko pidasid valimiskampaania ainsa väitluse 19. aprillil Kiievi olümpiastaadionil.

Ukraina peaminister õnnitles Zelenskit võidu puhul

Ukraina peaminister Volodõmõr Groisman ütles pühapäeva õhtul, et valimised olid vabad ja demokraatlikud ning õnnitles ühtlasi meelelahutaja Volodõmõr Zelenskit võidu puhul.

"Õnnitlen Volodõmõr Zelenskit. Võitjat, kelle poolt andsid hääle enamik ukrainlasi," kirjutas peaminister sotsiaalmeedias.

Peaminister tänas ühtlasi ametisolevat presidenti Petro Porošenkot viie aasta eest, mille käigus sai tema hinnangul Ukrainast kaasaegne Euroopa riik.

Ukrainas on 199 valimisringkonda ja välismaal üks ringkond. Valimisnimekirjadesse on kantud 30 311 492 inimest, neist 449 175 välisriikides.

Valimisringkondi võiks olla 223, kuid neid ei ole okupeeritud Krimmis ning separatistide kontrolli all olevates Donetski ja Luganski oblastis.

Välisriikides on 101 valimisjaoskonda, mis asuvad Ukraina saatkondades ja konsulaatides. Saksamaal on neid viis, USA-s, Poolas ja Itaalias neli ning Kanadas, Hispaanias ja Türgis kolm.

Ukraina kodanikud ei saa hääletada Venemaal, kuna keskvalimiskomisjon likvideeris 2018. aasta lõpus kõik viis Venemaal asunud valimisjaoskonda, mis loodi 2012. aastal.

Ukraina presidendivalimisi jälgib ametlikult 2485 inimest rahvusvahelistest organisatsioonidest ja 215 inimest välisriikidest. Nende seas ei ole vaatlejaid Venemaalt, kuna Ukraina keskvalimiskomisjon keeldus neid registreerima.

Valitud presidendi ametisseastumine peab toimuma hiljemalt 3. juunil.

Venemaa hinnangul näitavad valimised ukrainlaste soovi muutusteks

Venemaa välisministeerium teatas pühapäeva õhtul, et Ukraina presidendivalimiste lävepakuküsitluste tulemused näitavad, et ukrainlased soovivad muutusi.

"Lävepakuküsitlused näitavad, et Ukraina inimesed hääletasid muutuste poolt. Juhid peavad nüüd mõistma ja aru saama valijate soovidest. See puudutab nii sise- ja ka välisasju," ütles Venemaa asevälisminister Grigori Karasin uudisteagentuurile RIA Novosti.

Küsitlused ennustasid Zelenski ülekaalukat võitu

Gallupifirma Reiting värskeim arvamusuuring, mis korraldati 12.-16. aprillini, näitas, et Zelenskit toetab teises valimisvoorus 73 protsenti neist, kes on otsustanud hääletada ja on oma valiku teinud. Porošenkot toetab 27 protsenti.

Kiievi rahvusvahelise sotsioloogiainstituudi gallup näitas, et Zelenskit toetab 72,2 protsenti ja Porošenkot 25,4 protsenti valijatest.

Porošenko: Ukraina valimiste korraldus näitab Ukrainat euroopalikuna

Ukraina president Petro Porošenko ütles pühapäeval presidendivalimiste teises voorus häält andes, et on uhke valimiste senise korralduse üle, mis näitab Ukrainat euroopaliku riigina.

"Ma olen uhke selle üle, kuidas tänavu on valimisi läbi viidud. Kodanikud kasutavad vabalt oma hääleõigust. Meil on demokraatlik traditsioon. See näitab Ukrainat euroopaliku riigina," ütles Porošenko Kiievis valimisjaoskonnas pärast hääletamist ajakirjanikele.

Tema sõnul on Ukraina viimase viie aasta jooksul saavutanud tohutut edu Euroopa riikide perre lõimimisel ja naasmisel.

"Ma usun kindlalt, et nende valimiste käigus peame tegema kõik endast oleneva, et meie euroopalik edasiminek ja mis kõige tähtsam, Euro-Atlandi integratsioon ei peatuks," lausus Porošenko.

Presidendi sõnul ei luba Ukraina kellelgi seda protsessi peatada ega isegi aeglustada.

Ukrainlased peavad juhinduma valimistel mõistusest, sest tegemist ei ole "naljaasjaga", ütles ta.

"Pole tähtis, kes valituks osutub. Tähtis on strateegia ja tee, millel me peaksime riigina jätkama. On tähtis mitte kaotada riiki. Tänane valik ei ole vähem tähtis kui see, mille tegime 2014. aastal," sõnas Porošenko.

USA suursaadik ärgitas ukrainlasi valima

USA saatkond Ukrainas väljendas pühapäeval lootust, et ukrainlased hääletavad presidendivalimiste teises voorus aktiivselt.

"Mu kolleegid ja ma ise USA saatkonnas liitume nende Ukraina inimestega, kes ootavad täna demokraatlikke, rahumeelseid valimisi, mis peegeldavad Ukraina kodanike tahet," ütles USA suursaadik Ukrainas Marie Yovanovitch esinduse Facebooki leheküljel.

"Ma loodan, et kõik hääletamisõigusega ukrainlased osalevad täna hääletamisega aktiivselt oma demokraatias," lisas ta.

Valimiste esimeses voorus 31. märtsil oli valimisaktiivsus 63,52 protsenti.

USA välisminister Mike Pompeo vestles telefoni teel Ukraina presidendivalimiste teise vooru mõlema kandidaadi Volodõmõr Zelenski ja Petro Porošenkoga ning väljendas valmisolekut teha tööd valimiste võitjaga, teatas Ühendriikide eriesindaja Ukraina küsimustes Kurt Volker laupäeval.

Ministeerium: Ukraina valimisjaoskonna lähistel suri ootamatult mees

Ukraina politsei on saanud 179 teadet valimisseaduste rikkumiste kohta, üks inimene suri Ternopili oblastis valimisjaoskonna lähistel, teatas pühapäeval Ukraina siseministeerium.

"Politsei on saanud 179 teadet valimisprotsessi rikkumiste kohta," teatas ministeerium Twtitteris kell 11.00 hommikul.

"Kahjuks suri üks inimene ootamatult Ternopili regioonis valimisjaoskonna lähistel," lisati.

Tegemist oli 1944. aastal sündinud mehega.

Harkivi regioonis on teadmata isikud "kahjustanud" valimisjaoskonda, kirjutati avalduses.