Esmaspäeva öösel on ilm selge või vähese pilvisusega ja kuiv. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 1 külma- ja 5 soojakraadi piiresse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üsna hõredalt on taevas pilvi ka hommikul, puhub nõrk lõunakaare tuul ja sooja on siis kuni 9 kraadi.

Päevalgi on vähese ja vahelduva pilvisusega kuiv ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on päevaks oodata 14 kuni 18 kraadi, vaid meretuulega rannikul on soojakraade tagasihoidlikumalt.

Edasi liiguvad termomeetrinäidud aina tõusvas joones. Kui teisipäeval on päevasooja keskmiselt 17 kraadi, siis reedel juba 20. Samasugune trend on ka öiste temperatuuridega - öökülma oht on mõneks ajaks välistatud ning nädala teises pooles ei tohiks enam alla +10 kraadi suurt langeda.

Tuleoht on looduses aga suur.