Raadiouudised (22.04.2019 15:00:00)

Albert Camus' "Caligula" esietendus teatris Must Kast alla poole aasta tagasi ja teda on mängitud vaid seitse korda. Paistab, et sellega on lavastuse eluiga läbi. Ehkki pälvitud on ka kriitikat, on vastuvõtt valdavalt olnud soe. Sedavõrd lühike elupõlv hästi ettevalmistatud, sisukale, poliitiliselt kõnekale ning mitmeski mõttes uuenduslikult teostatud lavastusele on ülekohtune. Siinne arvustus-repliik sai kirjutatud lootusega, et ehk võtab mõni festival või pealinna uuendusmeelsem mängupaik vaevaks lavastuse eluiga pikendada.