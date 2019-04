Trump teeb kuninganna kutsel juunis Suurbritanniasse riigivisiidi

Trump osaleb Portsmuthis Normandia dessandi 75. aastapäeva üritusel, vahendasid BBC ja "Aktuaalne kaamera".

Samuti kohtub Trump lisaks kuningannale ka peaminister Theresa Mayga.

Trump käis Suurbritannias ka eelmisel suvel, kuid see ei olnud riigivisiit.

May esitas Trumpile riigivisiidi kutse juba enam kui kaks aastat tagasi, kuid see lükati edasi nii Brexiti-kriisi kui ka kartuse tõttu, et USA presidendile ei pruugi osaks saada kõige sõbralikum vastuvõtt seoses mitmete tema varasemate avaldustega.

May ütles, et Trumpi juunikuine riigivisiit on võimalus tugevdada kahe riigi sidemeid kaubanduse, investeeringute, julgeoleku ja kaitse valdkonnas.

Valge Maja ütles, et visiit kinnitab USA ja Ühendkuningriigi kindlat ja erilist suhet.

Portsmuthi üritusele on teiste hulgas kutsutud ka näiteks Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Austraalia, Uus-Meremaa esindajad.