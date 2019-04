Muinsuskaitseamet teatas AS-ile Tallinna Lennujaam saadetud kirjas, et ehkki nende vana reisijatehoone ei ole praegu mälestisena kaitse all, tuleks see lennujaama ümberehituse käigus kindlasti säilitada ning kui hoone satub ohtu, on amet valmis kiiresti selle mälestiseks tunnistamise menetlust alustama.