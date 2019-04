Riigil on kasutada seaduslikke võimalusi, et Ida-Virumaale praegusel kujul kavandatud Aidu tuuleparki ei tule, ütles kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Meelis Oidsalu.

"On tegevusi, mis toovad kaasa pretsedentide loomise," rääkis Oidsalu ERR-i igakolmapäevases veebisaates "Otse uudistemajast."

Vaidlus kaitseväe ja vendadele Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluva ettevõtte Eleon Green OÜ vahel on tingitud sellest, et plaanitud tuulikud hakkaksid segama kaitseväe radarite tööd. Ettevõte on alustanud ehitustöödega, kuigi neil pole ei kooskõlastusi ega ehitusluba.

Oidsalu rääkis, et praegu on tuulepargis püsti üks Oleviste torni kõrgune tuulikumast, millele lisandub tiivik. Kokku soovib ettevõte Aidusse püstitada 30 sarnast elektrituulikut.

"On selge, et sellisel objektil on mõjud. Radari nägemisala väheneb kolmandiku võrra ja see arvutuslikult tõestatud rahvusvahelistes uuringutes. Lennuohutuse mõttes radari nägemisala väga oluline," lausus Oidsalu.

Kaitseväel on primaarradar, mis aitab avastada ka väljalülitatud transponderitega lendavaid lennukeid, mis Oidsalu sõnul on vajalik ka tsiviillennukite lendamise turvalisuse jaoks.

Oidsalu: põhiülesandeks on kaitseväe taastamine

Oma tänavuse aasta põhiülesandeks nimetas Oidsalu kaitseväe taastamist. "See on pika vinnaga asi ja kõlab naljakalt, aga kaitsevägi ei pärinud okupatsioonivõimudelt näiteks personali, nagu seda sai tervishoiuvaldkond," sõnas ta.

Suur teema on Oidsalu jaoks ka see, et vaadata edasi aastasse 2030. "Peame välja mõtlema, kuidas saada nutikaks. Nii mere- kui õhuruumi kaitseteemad on päevakorras, ootan huviga neid diskussioone."

Küsimusele, et milline on nutikus kaitseväe jaoks, vastas Oidsalu: "Maksimaalset surmavat jõudu peab saavutama väikese rahaga," vastas Oidsalu. "Teoreetiliselt on isegi ISIS-elt on midagi õppida."

Ka on Oidsalu jaoks oluline, et igal pool Eestis, kus on kaitsevägi kohal, siis seal on ta kohaliku kogukonna osa, mitte ei olda kohal militaarturistidena. "Mõtleme, kuidas seadusi nii rakendada, et see oleks kohalikule inimestele soodne."