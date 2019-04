"Beebi-Trump tõuseb kindlasti õhku," lubas eelmisel aastal õhupalli-aktsiooni üks korraldaja Leo Murray Briti ajalehele Guardia. Kuuemeetrine õhupall oli eelmise aasta juulis, kui Trump viimati Ühendkuningriiki külastas, Londonis protestide keskpunktiks.

Seekord plaanivad aktivistid õhku tõsta aga umbes viis korda suurema Trumpi meenutava kuumaõhupalli. See oleks Trumpi näo ja soenguga, telefoni hoidva mähkmetes imiku kujuline õhupall.

"Me mängime ideega lennutada üles beebi-Trumpi kuumaõhupall, mis oleks algsest viis korda suurem. Aga selle maksumus oleks hiiglaslik - üle 70 000 naela (üle 80 000 euro)," rääkis Murray.

Briti varirahandusminister Clive Lewis on juba kutsunud protestijad beebi-Trumpilt "tolmu maha pühkima" seoses laialdase vastuseisuga Trumpi juuni alguses toimuvale kolmepäevasele visiidile.

Eelmisel aastal andis Londoni linnapea protestijate õhupalli lennutamiseks oma loa, pahandades sellega USA presidendi pooldajaid. Linnapea Sadiq Khani pressiesindaja vihjas, et luba antakse ka tänavu.

Organisatsiooni Stop Trump Coalition üks juhte Asad Rehman, ütles lehele, et nad ootavad Trumpi vastu protestima veerand miljonit inimest. "Trumpi eelmise aasta visiit tõi kokku suure hulga inimesi, aga aasta hiljem on see mees teinud veel rohkem inimõiguste kahjustamiseks, rahvusvahelistest normidest taganemiseks, jätkanud kliimamuutuste eitamist ja õhutanud valget natsionalismi," rääkis Rehman.

Buckinghami palee teatas teisipäeval, et USA president Donald Trump teeb 3. juunil kuninganna Elizabeth II külalisena riigivisiidi Suurbritanniasse. Trump osaleb Portsmuthis Normandia dessandi 75. aastapäeva üritusel, samuti kohtub ta lisaks kuningannale ka peaminister Theresa Mayga.

Trump käis Suurbritannias ka eelmisel suvel, kuid see ei olnud riigivisiit. May esitas Trumpile riigivisiidi kutse juba enam kui kaks aastat tagasi, kuid see lükati edasi nii Brexiti-kriisi kui ka kartuse tõttu, et USA presidendile ei pruugi osaks saada kõige sõbralikum vastuvõtt seoses mitmete tema varasemate avaldustega.