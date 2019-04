Eesti ettevõtete maksukäitumine on jätkuvalt hea

Möödunud aasta teises pooles vähenes ettevõtete maksehäirete koondsumma ehk võlad teiste ettevõtete ees, samas kui maksuvõlgade koondsumma ehk võlad riigi ees kasvas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Suurima osa maksehäiretest moodustavad töötleva tööstuse, ehituse ja veonduse-laonduse sektori võlgnevused.

"Võlglaste arv on kasvanud ja võlasumma on kasvanud, aga võlglaste arv suhestatuna kogu ettevõtete arvu on vähenenud. Kui aga vaatame neid võlgu eraldi võrrelduna maksehäiretena, mis on ettevõtete võlad teiste ettevõtete ees või ka krediidiasutuste ees, ja maksuvõlgade lõikes, mis on ettevõtete võlad riigi ees, siis maksuvõlgade summa koondina on kasvanud ja maksehäirete summad on vähenenud," selgitas Creditinfo Eesti analüütik Helen Tinkus.