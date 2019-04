Kim Jong-un nimetas neljapäeval mõttevahetust Putiniga väga sisukaks.

"Saabusin Venemaale selleks, et vahetada mõtteid praeguse olukorra üle Korea poolsaarel - see on üks tänapäeva rahvusvahelise päevakorra pakilisemaid küsimusi - arutada selle küsimuse rahumeelse lahendamise viise, vahetada mõtteid meie kahepoolsete suhete arengu üle, arvestades uue sajandi nõudmisi," ütles Kim pärast kitsa ringi kohtumise lõppu, enne kui nendega ühinesid delegatsioonid.

Tema sõnutsi oli tal Putiniga "äsja väga sisukas neljasilmamõttevahetus kõikides vastastikust huvi pakkuvates pakilistes küsimustes".

"Loodan, et meie läbirääkimised jätkuvad samas võtmes, kasulike ja asjalikena," ütles Kim.

Putin: Korea tuumaprobleemil saab olla vaid rahumeelne lahendus

Korea poolsaarel saab tuumaprobleemi lahendus olla ainult rahumeelne ning Venemaa on valmis tihedamaks koostööks, et pingeid leevendada, ütles neljapäeval Vene president Vladimir Putin.

"Me usume, et regiooni tuumaprobleemi ja muude probleemide puhul ei ole alternatiivi rahumeelsele lahendusele," ütles Putin pärast kõnelusi Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga Vladivostokis.

Venemaa on valmis tihedamaks koostööks, et vähendada poolsaarel pingeid ja edendada julgeolekut Kirde-Aasias, lisas Vene riigipea. "On üks Korea ütlemine: ühiselt on võimalik liigutada ka mägesid. Me oleme kindel, et see on võti edu saavutamisel" ütles Putin.

"Me saavutame Korea poolsaarel kindlasti kestva rahu, stabiilsuse ja õitsengu eesmärgid rahvusvahelise kogukonna ja kõikide huvitatud poolte osalusel," lisas Putin.

Ajalooline kohtumine

2011. aastal Põhja-Korea pärinud Kim on Venemaal esimest korda. Ta jõudis oma soomusrongiga Vladivostokki kolmapäeval, Putin saabus sinna neljapäeval. Kõnelused peetakse Russki saarel Kaug-Ida föderaalülikooli linnakus.

Putin ütles Kimiga kohtumise avaliku osa alguses, et ta toetab jõupingutusi pingete leevendamiseks Korea poolsaarel ning tahab edendada kahe riigi majandussidemeid.

"Ma olen kindel, et teie tänane visiit Venemaale aitab meil paremini mõista, kuidas me saame lahendada olukorda Korea poolsaarel ning mida saab Venemaa teha, et toetada positiivseid protsesse, mis on praegu aset leidmas," ütles Putin tippkohtumist sisse juhatades.

"Mis puutub kahepoolseid suhteid, siis on meil palju teha majandussuhete, humanitaarkontaktide arendamiseks," lisas ta.

Ka Kim väljendas lootust, et kõnelused Putiniga aitavad kaasa olukorra reguleerimisele Korea poolsaarel.

"Olukord Korea poolsaarel tekitab suurt huvi kogu maailma kogukonnas. Loodan, et meie kõnelused saavad tähtsaks sündmuseks selleks, et koos hinnata seda olukorda, koos vahetada mõtteid selle olukorra üle ja koos reguleerida seda küsimust," sõnas Kim.

LIVE:Kim Jong Un meets Vladimir Putin in Russia's Vladivostok https://t.co/TibSzBGnwp — Reuters Top News (@Reuters) April 25, 2019

Kremli teatel peavad Putin ja Kim kõigepealt umbes tund aega kõnelusi silmast silma, seejärel jätkub kohtumine kahe riigi delegatsioonide osavõtul ning lõpeb piduliku vastuvõtuga.

Kreml märkis, et Putin ja Kim ei tee ühisavaldust ega allkirjasta ühtegi dokumenti.