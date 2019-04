Emajõeäärse kallasraja loomine seisab rahapuuduse taga

aastal tutvustati tartlastele OÜ KINO maastikuarhitektide poolt tehtud Võidu silla ja Karlova sadama vahelise Emajõe kallasraja eskiisi. Toona öeldi tähtaegadena välja, et linnavalitsus alustab silla ja sadama vahelise jõeäärse korrastamisega 2017. aastal ning kallasrada ise võiks valmida 2018. aasta lõpuks. Praegu on seis aga selline, et pole kallasrada ega projekti, mille järgi rada looma hakata. Tartust jätkab Jane Saluorg.