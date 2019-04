Kuigi publiku huvi teatri ja teatris käimise vastu on uuringute järgi jätkuvalt olemas ning näiteks Vanemuise teater teenib piletimüügist tulu, lõppes majandusaasta teatri jaoks siiski ligi 340 000 euro suuruse miinusega.

Varasemast ajast on teada ka Vene teatri rahalistest raskustest. Mis on raha puudujääkide põhjusteks ning kas tegemist on pigem üksikjuhtumitega, uuris Jane Saluorg.