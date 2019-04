Reede öösel sajab Eestis mitmel pool hoovihma. Puhub valdavalt idakaare tuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 11 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on samuti mitmel pool vihmaga. Puhub mõõdukas idakaare tuul ning sooja on 8 kuni 13 kraadi.

Päeval sajab hoovihma enamasti mandril ning pärastlõunal võib kohati ka äikest olla. Puhub valdavalt idakaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb 16 kuni 22, rannikul kohati 13 kraadi.

Laupäeval sajab kohati vihma ning võib äikest olla, õhtu poole läheb selgemaks, aga tuulisemaks. Öösel on sooja 5 kuni 11, päeval 16 kuni 20, rannikul kohati 12 kraadi.

Pühapäev on üsna selge, aga tuuline ja tuntavalt jahedam. Öine õhutemperatuur on 1 ja 8 kraadi vahel, päeval on sooja 9 kuni 14 kraadi.

Uue nädala alguses püsib Eesti ilm peamiselt sajuta ning tuul järk-järgult nõrgeneb. Öösiti on sisealadel väheseid miinuskraade, rannikul on sooja 5 kraadi ringis, päeval tuleb sooja 9 kuni 15 kraadi.

Kuigi lähemad paar päeva sajab veidi vihma, püsib tuleoht looduses kõrge.