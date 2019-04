Tallinna lasteaialapsed panid proovile oma teadmised robotitest

Robotid Bee-Bot ja Blue-Bot on vähemalt Tallinna lasteaialaste mängunurgas igapäevased lelud. Nendega saab näiteks proovida, kuidas oleks programmeerida isesõitva auto teekonda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma kõigepealt mõtlesin selle raja läbi ja paberil kirjutasin ette ja siis hakkasin seda tegema. Ma mõtlesin nii, et üks nool kaardi peal on üks ruut ja teine nool on teine ruut ja nii ma tegingi kogu raja läbi," kirjeldas robootikahuviline Sander.

Lisaks isesõitva auto teekonnale panid lapsed proovile ka oma geograafiateadmised - kuidas saaks kõige lühemat teekonda pidi ühest linnast teise.

"Mulle meeldib nendega mängida, nad oleksid nagu päris elus," rääkis Amelia, miks talle meeldib robotitega mängida.

Tallinna ülikooli õpperobootika nooremteadur Janika Leoste selgitas, et robootika õpetab lastele nii iseseisvat kui ka meeskonnaga tööd.

"Nii Eestis kui ka igal pool maailmas on põhirõhk õpilasekesksel pedagoogikal ja see hõlmabki iseseisvat tööd, samas meeskonnaga lahendamise oskust ja loomulikult uut taset õpetaja ja laste vahel, kus kõik juhendavad kõiki. Ja seda nad ongi siia tegema tulnud," rääkis Leoste.

Robootika suur pluss on see, et korraga omandavad lapsed teadmisi mitmest valdkonnast ja kui õpetaja on nutikas, siis oskab ta koostada eakohaseid ja huvitavaid ülesandeid.

"Robotitega saab tegelikult absoluutselt kõike õppida - matemaatikat, keskkonda, taimi, lilli, loodust -, samuti käe ja silmade koostööd arendada," rääkis Tallinna Asunduse lasteaia õpetaja Magnus Liir.

Tema sõnul võib roboteid lastele tutvustada juba altes kolmandast eluaastast, sest igale vanuserühmale on sobivad robotid. "Tuleb välja mõelda igale vanuserühmale sobivad tegevused," lisas ta.

Robootikatunnid on seitsmeaastases Polinas tekitanud nii suure huvi, et praeguseks on paigas tulevikus omandatav eriala.

"Sest kui ma kasvan, siis ma tahaks saada robotite modelleerijaks. /.../ See on väga põnev," ütles tüdruk.