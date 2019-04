Munalaskme tähetorn valmib augustis

MTÜ Baltic Astronomy Club, mis ostis 2017. aastal Saue valla servas Munalaskmes asuva 40-aastase veetorni, et sellest teha tähetorn, loodab observatooriumi avada augustis.

MTÜ eestvedaja Vladimir Goman ütles Harju Elule, et praeguseks on torn ühendatud elektrivõrguga ja täielikult on valmis sisemine elektrijuhtmestik ning ehitajad lõpetavad krohvimistöid.

Aprillis soetas MTÜ Saue valla toetusel spetsiaalse astrokaamera, mida kasutatakse astronoomiliste piltide tegemiseks.

Augustis saab tähistaevast vaadelda ühe teleskoobiga, et ka teist teleskoopi saaks kasutada, tuleb MTÜ-l soetada spetsiaalne monteering, mis läheb maksma 21 000 eurot.

Observatooriumi ehitamine ja varustamine läheb kokku maksma 80 000–90 000 eurot. MTÜ on annetustena kogunud 28 000 eurot, Goman on ise investeerinud lisaks 22 000 eurot.