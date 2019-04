Soome ettevõte Wello on laineelektrijaama tehnoloogiat arendanud juba 11 aastat ja on nüüd alustamas seadmete seeriatootmist. Maailmas ainulaadne laineelektrijaam ehitati aga Paljassaares laevafirmas Netaman Repair Group.

Soome ettevõte Wello on oma Penguini nime kandvat alust, mis laineenergia elektriks muudab, arendanud juba 2008. aastast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tegelikult on ettevõtte asutaja Heikki Paakkinen teemaga tegelenud juba möödunud sajandi 1970. aastatest.

Penguin on masin, mis toodab elektrit otse avamerel. Lained panevad aluse kõikuma ja see paneb pöörlema laevakeres asuva rootori. Generaator omakorda muundab sealt saadava energia elektriks, mille toimetab kaldale veealune kaabel.

Wello peainseneri Ali Peckani sõnul võib nende tehnoloogiat võrrelda tuulegeneraatoriga, mis tuule asemel laineid püüab.

"Seni on olnud palju erinevaid tehnoloogiaid, mis on olnud kallid. Penguin on väga lihtne seadeldis, mida saab ehitada igas laevatehases. Selle osadeks on juba olemasolevad komponendid, mis on juba välja arendatud tuuleenergia jaoks," selgitas Peckan.

Wello 11 aastat kestnud arendustöö on seni neelanud suurusjärgus 50 miljonit eurot. Rahasüste on saadud nii riskikapitalilt kui ka Euroopa Liidu fondidest. Samuti veab ettevõte ühisrahastuskampaaniat ja küsib investeeringut võimsa lubadusega - aastaks 2050 on maailma taastuvenergiaturust nende käes 10 protsenti.

"Laineenergia puhul on tavaliselt peamine probleem vastupidavus, mille me oleme juba saavutanud. Seepärast oleme me väga enesekindlad, et meist saab laineenergia juhtiv ettevõte," ütles Peckan.

Wello alus peab vastu kuni 18-meetristele lainetele ja hakkab seeriatootmises maksma umbes miljon eurot. Peckani arvutuste kohaselt annaks üks selline ühe megavati suurune seade energiat umbes 300 majapidamisele.

Juba eelmisest aastast alates Paljassaares laeva ehitanud Eesti ettevõtte Netaman Repair Group OÜ juhi Oleg Diukhovi sõnul oli asja valmisehitamine paras väljakutse.

"Kahtlemata oli meil väga huvitav sellises keerukas projektis osaleda. Ja loomulikult on väga oluline, et me oleksime osa Euroopa ühisest tulevikust, et luua huvitavamat, ökoloogilist ja paremat keskkonda," rääkis Diuhkov.

Viimase lihvi saanud, suundub alus mai keskel Šotimaale, kus see hakkab elektrit tootma Orkney saarte lähistel.