Tänavu veebruaris saatsid Tartu Ülikool ja hulk erialaseltse sotsiaalministeeriumile ja terviseametile pöördumise, et ilusüste peaks olema õigus teha ainult arstidel, kuna see tegevus eeldab põhjalikke teadmisi. Sotsiaalministeerium vastas aprillis, et senise praktika muutmiseks on neil vaja lisainfot ning lahendusena võib kaaluda ka kutsestandardi koostamist.