Ametiühingud nõudsid Brüsselis õiglasemat Euroopat

Euroopa Parlamendi hoone eest Euroopa Komisjoni hoone juurde suundunud marsil osales ametiühingute liikmeid Belgiast, Suurbritanniast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast ja Hispaaniast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nende peamine sõnum oli, et Euroopa peab olema mitte üksnes rikas, vaid mõeldud kõikidele inimestele.

"Meil on selge sõnum - vaja on sotsiaalset Euroopat. Loomisest alates on Euroopa suunatud rahandusele, kapitalile. See on niimoodi koordineeritud kõikides Euroopa riikides. Käes on aeg tegeleda palkadega, töötuse vastase võitlusega ja maksude harmoniseerimisega," rääkis Prantsusmaa ametiühingu CGT peasekretär Philippe Martinez.

"Oleme Aachenist Saksamaalt ja tulime siia, sest tahame, et Euroopa ei oleks ainult neile, kellel on raha. Ametiühingu liikmeina ootame, et Euroopa oleks kõikidele inimestele, mitte ainult ettevõtetele, vaid töötajatele," sõnas ametiühingu IG Metall esindaja Rolf Winkler.