Eesti kunagise ühe pisema - Õru valla - kultuurikeskuses peeti reedel Valga vallavolikogu istungit. Igapäevaelus esindab suurvalda kohapeal nüüd teenuskeskus, kus töötavad sekretär, hooldusspetsialist ja sotsiaaltöötaja. Mudel, mille järgi kõigis ühinenud omavalitsuste keskustes sellised punktid luuakse, sai kokku lepitud juba enne haldusreformi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Minu tööülesanne on kõigi alevi külade heakord - muruniitmised, võsa- ja puudelõikused, teehööveldused, teede lumest lahtilükkamised, pindamised, aukude lappimised jne," rääkis Õru piirkonna hooldustöötaja Andres Saarep.

Küll aga pole vallaelanike jaoks veel paigas teenuskeskuste pädevus. Juhtub, et lihtsama dokumendivormistuse pärast, mille kohapeal korda saaks, pöördutakse vallakeskusse. Teisalt eeldavad külaseltsid teeninduspunktidest nõu projektide koostamisel, mida on aga mõtekam küsida Valgast.

"Kogukondlikud suhted on need, mis inimest aitavad. Taheva teenuskeskusse on palgatud tubli inimene - ta tuleb mujalt, tuleb linnast meile tööle, ta teeb ära oma tööpäeva, aga ta ei tule rahva sekka. Rahvas ootab, et kui peetakse arutelu kultuurimajas, talguid või koristatakse teeääri, siis teenuskeskuse juht või sekretär on kohal, on koos rahvaga," kommenteeris endine Taheva vallavanem, praegune Valga vallavolikogu liige Monika Rogenbaum.

Valga valla juhid möönavad, et rahval on keeruline harjuda, et üle 16 000 elanikuga omavalitsuses ei jõua vallavanem ise kõiki asju korraldama, mistõttu võiks teenuskeskusi rohkem külastada ja usaldada.

"Oleme vallas võtnud põhimõtteks valdkondliku juhtimise. Teenuskeskusel eraldi iseseisvat eelarvet ega vastutusala pole, vaid kogu tegevus toimub tsentraalselt - näiteks haridusjuhtimise kaudu ja teised valdkonnad samamoodi.

Kohalikud elanikud ei oska liitumisest neile tekkinud kasu välja tuua. Pigem vastupidi," rääkis Valga vallavanem Margus Lepik.

Teenuskeskustest küsitakse abi hajaasustuste programmi taotluste vormistamisel ja toetuste taotlemisel. Samas pole Valga valla neli teenuskeskust tänavu registreerinud ühtki sündi ega surma.