Eestis ja Rootsi politseinikud avastasid varastatud paadimootorid

Põhja prefektuuri piirivalvebüroo koostöös Rootsi piiripolitsei ametnikega harjutasid avaliku korra ja turvalisuse tagamist.

"Näiteks viidi läbi reid Paldiskis ning Tallinna Vanasadamas. Reidi käigus avastati ka seitse Soomest ja Rootsist varastatud paadimootorit," ütles ERR-ile siseministeeriumi pressiesindaja Karel Hanni.

Tema sõnul oli tegemist tavapärase Euroopa Liidu tasandi koostööga.

"Politseil on tihe koostöö Läti, Leedu, Soome ja Rootsi kolleegidega ning teineteise külastamisi on toimunud varemgi. Koostöö peamine eesmärk on piiriülese kuritegevuse vastu võitlemine ja teadmiste vahetamine. Lisaks on hea koostöö naaberriikidega vajalik kiireloomulistele sündmustele reageerimiseks, aga ka Eestis toimuvate rahvusvaheliste suursündmuste turvaliseks toimumiseks," selgitas Hanni.