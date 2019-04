Avatud kalasadamate päeva külastas 28 000 kalasõpra

Sadamates olid kohal kalateadlased ja kalakokad. Kohapeal sai osaleda käsitöö- ja õpitubades ning käia kalakohvikutes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Külastajate meelt lahutasid paadisõidud ja muusikalised kollektiivid ning lastele toimusid kala õpitoad, teadusteater ja õngekoolitused. Kõik selleks, et inimesed paremini aru saaks, kuidas kala toidulauale jõuab ja kui maitsev ning tervislik võib merelt saadud saak olla.

Kalanduse teabekeskuse kalandusspetsialist Erko Veltson ütles, et just avatud kalasadamate päeval on kala ülimalt populaarne.

"Jah, aga sellel päeval just, tuleb tunnistada, on populaarne, muidu selliseid inimesi siin ei näe. Aga hea, et sellelgi päeval. Meie eesmärk ongi polulariseerida kala, kalandust ja kalureid. Iga külastaja võiks leida oma kaluri ja suhelda temaga edaspidi, et millal ja kust kala saab," sõnas Veltson.