Suve veetmise võimalus maal vanaema juures muutub aina haruldasemaks, lapsed kipuvad suvel jääma vanemate tööloleku ajaks üksi ning veedavad aega arvutis või telefonis. Lastele suveks sobivate ja meeldivate tegevuste leidmine on üha olulisem ja mess koondaski need võimalused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tavapäraselt käib siin üle 10 000 inimese, nii et homme saan ma täpsed andmed, palju sellel aastal on kohal olnud. Aga osalejaid, kes tulid siia näitama, on meil tunduvalt rohkem kui eelmistel aastatel. See on üks koht, kus tõesti lapsed saavad suvel leida endale tegevuse: laagrid, spordivõimalused, erinevad perega külastusvõimalused. Sest tegelikult tekib see olukord, et kool lõpeb ära, lapsevanemad on tööl, enam ei ole vanaemasid, vanaisasid ja lapsed jäävad üksinda koju. Tegelikult suvetegevuste mess sellest välja kasvaski, et lapsed ei jääks suvel üksinda," rääkis suvetegevuste messi korraldaja Piret Hallik-Sass.