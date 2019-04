Avalik häbistamine pole midagi erakordset. Näiteks teevad seda poliitikud oma oponentidega. Häbiraamatuid kirjutatakse ka ärimaailmas ja hoiatuskirju võlgu jäänud partneri ebausaldusväärsusest jagatakse sotsiaalmeedias. Seda tehakse ka ärimaailmast väljapool väiksemate võlgnike survestamiseks. Mis saab aga siis, kui need meetodid võtab üle ja rakendab töösse inkassofirma?

"Lõuna Ehitusgrupp osaühing kustutati pärast kuus aastat riiulis vedelemist. Ettevõte võttis endaga teispoolsusesse kaasa ka probleeme. Firma maksuvõlg on kasvanud 32 061 euroni. Nii otsustaski Lõuna Ehitusgrupp osaühingu juht Jaago Roosman, et parem on see piinlik plekk oma reväärilt maha saada." Just selliseid postitusi teeb oma veebilehel võlamenetleja ettevõte Kreedix, millest Äripäev sel nädalal kirjutas.

Arusaadav, et taolised postitused ettevõtjatele, kes kunagi võib-olla võlgadega kimpu on jäänud, ei meeldi. Kuid küsimus on, kas võlamenetlejal on üldse tagantjärele õigus sellist kajastust osutada.

"Tegemist on ikkagi ütleme täieliku absurdiga ja inimestele sõna otseses mõttes näkku sülitamisega," arvas advokaadibüroo Emeraldlegal vandeadvokaat Robert Sarv.

"Me räägime ja kirjeldamegi lugude kaudu informatsioone, mida varasemalt me näitasime raportitest. Need lood annavad rohkemat informatsiooni aru saamaks nendest sündmustest ja tegevustest selle ettevõtja ümber," ütles omakorda OÜ Kreedix juht Marie Rosin.

"Pigem on see ikka väljapressimine ja tundub, et järjest enam, olgu see ettevõtja või tavainimene, peab igasugu organitega rääkima advokaat kõrval. Sest kunagi ei tea, mis pidi inimeste teadmatusest ära saab teha, see on nukker," kommenteeris ettevõtja Jaago Roosmann.

Jaago Roosmann on advokaat Robert Sarve klient. Mõni aeg tagasi potsatas Roosmanni postkasti kiri võlgadega tegelevalt ettevõttelt Kreedix. See ei olnud tavapärane võlateade, vaid midagi muud.

"Minu klient sai sellise kirja, kus öeldi, et kui sa nüüd isiklikult ei hakka registrist kustutatud ettevõtte võlgnevusi likvideerima, me avaldame sinu kohta nutuloo," ütles vandeadvokaat Robert Sarv.

See nn nutululugu oli kirjale lisatud ja ripub tänagi üleval Kreedixi peetaval uuel teenuseplatvormil Storybook. Sellele lisaks saab Roosmanniga seotud olnud teiste firmade kohta lugeda samasuguseid kommentaare. Lühidalt kokku võttes võib öeldut tõlgendada üheselt - Jaago Roosmann on ebausaldusväärne ettevõtja, kellega ei saa isegi kontakti ja kellest on targem eemale hoida.

Roosmanni enda sõnul tahab Kreedix temalt saada umbes 7500 euro suurust väidetavat võlga, millega on seotud tema tänaseks kustutatud ettevõte. Seejuures tema ettevõte ei ole seda võlgnevust kunagi tunnistanud. Ehk Roosmanni sõnul survestatakse teda lihtlabaselt laimuga.



"Selle nõudega on tegeletud päris mitu aastat ja misjärel ta siis nimetasime perspektiivituks, sest ta läks nö variisiku kätte. Ei ole me saanud tõesti mitte kordagi sellist põhistatud vaidlust sinna taha, et mingil põhjusel oleks võla nõudja alused puudulikud või see nõue on vale," ütles OÜ Kreedix juht Marie Rosin.

Väidetav võlgnevus oleks tänaseks juba aegunud ning oluline on aru saada, et võlanõude sai esitada ettevõtte, mitte ettevõtte juhi vastu. Seal on seaduse mõistes vahe. Milleks kvalifitseerub siis antud juhul kirjutamine endisele ettevõtte juhile, et kui sa nüüd maksma ei hakka, võtame ette ja hakkame sinust veebis jutukesi jagama?

"Kui keegi ütleme, et tuleks tänava peal sarnase jutuga, siis võiks juba rääkida, et tegemist on väljapressimise piirimail oleva olukorraga," ütles vandeadvokaat Sarv.

Ja arusaadavalt võib selline kajastus põhjustada ettevõtjatele probleeme - näiteks ettevõtja võimalikud partnerid loevad seda ja teevad selle põhjal järeldusi.

"Ta vaatab, et järelikult on usaldusväärne portaal, ilus nö kujundus kõik. Järelikult see inimene ongi ebausaldusväärne. Selle inimese maine saab pöördumatult rikutud," lausus Sarv.

Seega - isegi kui konkreetsel juhul võib olla tegemist ettevõtete kotti laskmiseks välja mõeldud skeemiga, küsimus on selles, kas selline häbilugude süstemaatiline treimine firmaga varem seotud isiku kohta on lubatud? Õiguskantsleri nõunik Rait Sannik ütles, et tegelikult mitte.

"Kui tegemist on likvideeritud ettevõttega ja endise juhatuse liikmega, siis on selge, et ei ole reaalset võimalik seda võlanõuet tegelikult sisse nõuda. Tõenäoliselt on ka nõue aegunud. Et siis pöörduda nagu juhatuse liikme vastu, tekib küsimus maine kahjustamises," rääkis Sannik.

Jaago Roosmanni esindaja Robert Sarv on Kreedixile saatnud nõude jutuke maha võtta ja nõuab ka 10 000 eurot kahjutasu. Rosin seda kohe maksma ei tõtta ja lubas nõudega tutvuda. Samuti lubas ta, et need, kes nende poole lookeste osas on pöördunud ja kelle vastu on nõue aegunud - nende kohta käivad jutud võetakse maha.