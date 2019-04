Veeteede amet leidis, et kalakasvatuste rajamine hoonestustaotlusel esitatud aladel 1, 3 ja 4 häiriks oluliselt Pakri ankruala kasutamist ning regionaalselt olulistesse Paldiski Põhjasadamasse ja Paldiski Lõunasadamasse suunduvate ja väljuvate laevade liikumist, teatas BNS. Amet leidis, et avamere kalakasvatustele on võimalik leida sobivamad alad, mis arvestavad ka laevaliiklusega.

PRFoodsi juhatuse liige Indrek Kasela ütles ERR-ile, et kindlasti küsitakse otsusele põhjendust, sest veeteede amet pole kordagi nende poole pöördunud. "Kindlasti vaidlustame antud otsuse ning palume määrata uued alad," kinnitas ta.

Kasela lisas, et ameti otsus käib risti-põiki vastu uues koalitsioonilepingus sõnastatuga. "Kahju, et amet tegutseb kõige keskkonnasäästlikuma sinimajanduse ehk kalakasvatuste rajamise vastu olukorras, kus isegi koalitsioonileping näeb ette avamere kalakasvatuste rajamise, et Eesti tarbija saaks kohalikku kala," lausus ta.

Veeteede amet konsulteeris ka Paldiski lootsidega, kes on seisukohal, et kavandatavad alad 1 ja 3 piiravad Pakri ankruala selliselt, et sinna liginemine, seal seismine ja alalt lahkumine ei oleks enam ohutu. Samuti tuleb ameti hinnangul arvestada, et nimetatud ankruala hakkavad kasutama ka Pakri poolsaare otsa rajatava LNG terminali külastavad laevad.

Paldiski pole ainus koht, kuhu PRFoods soovib kalakasvandust rajada. Kasela sõnul arendab PRFoods arendab iseseisvalt edasi juba olemasolevat kasvandust Saaremaal ning on teinud taotluse uute kasvatuste rajamiseks mereplaneeringuga kehtestatud aladel Hiiumaal ja Saaremaal. Saaremaa lisaloa menetlus on tema kinnitusel algatatud.

Pollumajandus.ee andmetel taotleb ettevõte Hiiumaa rannikumeres luba avameresumpades vikerforelli kasvatuse kompleksi rajamiseks, aastase toodangu ehk juurdekasvuga hinnanguliselt 2050 tonni. Hoonestusluba taotletakse 50 aastaks.