Eestis levib hobuste gripp

Veterinaar- ja toiduamet on alates eelmise nädala reedest diagnoosinud Harju-, ja Läänemaal hobustel hobuste gripi.

"Hobuste gripp on diagnoositud kahes tallis, millele on tänaseks kehtestatud kitsendused," ütles veterinaar- ja toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna nõunik Maarja Kristian pressiteates.

"Kitsenduste korral on keelatud talli sisse tuua ja välja viia hobuseid ning teisi loomi. Samuti on piiratud inimeste ja transpordivahendite liikumine farmi territooriumile."

Hobuste gripp on väga nakkuslik ning ägedalt kulgev viirushaigus, mida iseloomustavad palavik, hingamisteede põletik, kuiv köha, üldine kurnatus ja raskematel juhtudel kopsupõletik. Tiinetel loomadel võivad tekkida abordid.

Tänapäeval on haigus levinud pea kõikides riikides, kus kasvatatakse hobuseid. Haigust on varasemalt diagnoositud ka Eestis.

Sagedamini haigestuvad hobuste grippi kuni kahe-aastased noorloomad. Haiged loomad eritavad viirust hingamisteede eritistega ning viirus levib piisknakkusena, mistõttu haigus levib kiiresti hobuselt hobusele. Haiguse peiteaeg on 1-3 päeva, aga hobused võivad olla viiruse kandjad veel 21 päeva peale nakatumist.

Kuigi hetkel on tegu üksikjuhtumitega tuletab veterinaar- ja toiduamet meelde, et haiguse ennetamiseks on väga oluline järgida kõiki bioohutuse meetmeid. Haiguskahtlased või juba haigestunud loomad tuleb eraldada tervetest, registreerida hobuste farmi ja farmist välja liikumine, kontrollida inimeste ja transpordivahendite liikumist farmi territooriumil.

Hobuste gripi kahtluse korral tuleb koheselt informeerida talli teenindavat loomaarsti. Kuna on tegemist teavitamiskohustusliku loomataudiga, siis tuleb hobuste haigestumisest teavitada ka kohalikku veterinaar- ja toiduameti keskust. Kliiniliste haigustunnustega hobustelt võetakse täiendavaid proove, mis saadetakse diagnoosi kinnitamiseks laborisse.

Haiguse ennetamiseks tuleb loomi vaktsineerida. Hobused peavad nõuete kohaselt olema vaktsineeritud kord aastas, võistlustel osalevad hobused kaks korda aastas. Võõrsilt tulnud hobuseid tuleks hoida teistest hobustest vähemalt nädal aega eraldi.

Nakkus ei levi teistele loomadele ega inimestele.