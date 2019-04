Päevakaja (29.04.2019 18:00:00)

Mingil tasandil sobib pauguga lahkumine praegu Vilja Kiislerile ja Ahto Lobjakale isegi rohkem kui äsjavormunud valitsuskoalitsioonile, mis püüab ihust ja hingest tõestada oma parketikõlbulikkust – sellega aga ei käi kuigi hästi kokku kuvand, et just nende tõttu on ajakirjandusvabadus Eestis kõikuma löönud, leiab Rain Kooli Vikerraadio meediakommentaaris.