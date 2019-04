Marti Kuusiku suhtes alustati kriminaalmenetlust

Politsei alustas IT- ja väliskaubanduseministri Marti Kuusiku kohta esitatud koduvägivalla väidete uurimiseks kriminaalmenetlust.

Justiitsminister Raivo Aeg kinnitas esmaspäeva õhtul "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et Kuusiku suhtes on kriminaalmenetlus alustatud.

"Kuna tegemist on avalikest allikatest ikkagi niivõrd tõsise ja ränga süüdistusega, siis minule teadaolevalt on praeguseks hetkeks ka kriminaalmenetlus alustatud, et neid fakte kontrollida ja kas nad siis peavad paika või ei pea. Viru prefektuur seda menetlust juhib ja Ida prefektuur viib läbi," ütles Aeg.