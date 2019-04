Teisipäev tuleb kuiv ja päikeseline, kuid väga soe ei pruugi olla

Ilmajaama teatel on Eestis teisipäeval sooja kuni 15 kraadi, kuid põhjarannikul on märksa külmem.

Eeloleval ööl on pilvi vähe ja ilm kuiv. Puhub idakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb -4..+1, rannikul kuni +6 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teisipäeva hommik on õrna pilvevinega ja kuiv. Idakaare tuul on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on 1 kuni 6 kraadi.

Päev on Eesti idaosas õrna vinega, lääneservas pilverünkadega, aga sadu neist ei tule. Puhub idakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhusooja 10..15, põhjarannikul vaid 6-7 kraadi.