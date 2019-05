Veebis annetuste küsimisest on saanud omaette tööstusharu

Maailmas on veebi kolinud annetuste küsimisest saanud omaette tööstuharu, kus kasutatakse süsteemselt uusi veebilahendusi ja võtteid, aga samas on näha, kuidas rahvas küllastub ja kalestub. Kõige äraspidisema näite puhul korjab haige koer veebis rohkem raha kui haige inimene.

Zürichis elava 31-aastase Bettina Rimensbergeri lihased kärbuvad iga päevaga. Ravi on küll olemas, aga see maksab 600 000 franki. Tervisekindlustus keeldub summat maksmast, vahendas "Pealtnägija".

Tänavu jaanuaris algatas Bettina portaalis GoFundMe kampaania ja naisest, kelle keha kärbub ja kes suudab lisaks suule ning silmadele liigutada vaid vasakut nimetissõrme, kujunes paariks nädalaks Šveitsi tuntuim inimene. Ajakirjandus korjas loo üles ja vajalik summa koguti 16 päevaga, mis on annetusteplatvormi rekord.

Bettina pole ainus. Raviraha korjamine crowdfunding'uga ehk kaasrahastusplatvormidel on kasvav trend - GoFundMe, Leetchi, I Care For You on vaid mõned leheküljed, kus apelleeritakse rahva lahkusele ja rahale.

Need portaalid näevad välja nagu kaastundesupermarketid, kus on omad hitid, aga ka vähem edukad tooted.

Üks selline on Genfis elav Christina White, kes pole kolm aastat toast väljunud. 38-aastasel Christinal on haruldane geenihaigus, mis põhjustab liigeste üliliikuvust, mille tagajärg on talumatu valu. Aga ravikindlustus haigust ei tunnista ja ravi ei rahasta. Et pole ka vanemaid, kes toetaks, elab paar abikaasa Thomase IT-tehniku palgast.

Thomas algatas juba mullu septembris kampaania portaalis GoFundMe, et aidata Christinal pääseda Prantsusmaale maailma juhtiva erialaspetsialisti juurde. Vaja oleks 60 000 franki, millest esimeste kuudega kogunes vaid 150.

Neufchateli linnas elav disainer Vanessa algatas kampaania koguda 40 000 franki oma tädile, kellel on sünnidefekt, mille tõttu ta pole võimeline viimastel aastatel sulgema vasakut silma. Kui ees ootas juba 52. operatsioon, võttis Vanessa asja enda õlule. Eesmärgiks seatud 40 000 frangist sai Vanessa mõne nädalaga 20 000, millest piisas erakorralise operatsiooni teostamiseks.

Paratamatult on see ebavõrdne võistlus, kus mängivad sümpaatiad ja enesemüügioskus.

Näiteks Bettina edu taga on mõistagi liigutav lugu, aga ka turundusplaan ja professionaalne meeskond, mida juhtis kommunikatsioonispetsialist Ivana Leiseder.

"Kampaania juures on vaja kedagi üldist strateegiat juhtima. Samamoodi on vaja graafilisi disainereid, sotsiaalmeediaspetsialiste, videotehnikuid. Sellist kampaaniat 12 päevaga üksinda ei algata," selgitas Leiseder.

Kolm kuud varem ei tundnud ta Bettinat, aga liigutatuna tema loost pani Leiseder kokku PR-meeskonna, mis töötas tasuta. Raviraha saadi kokku ja edust tiivustatuna asutas Leiseder oma turundusagentuuri.

Spetsialist ei häbene tunnistada, et ka haige peab sellises olukorras ennast müüma.

"Mulle meeldib Elon Muski näide. Ta müüs maha 300 000 Teslat, ehitamata enne valmis ühtki autot. Mida ta siis tegi? Müüs unistust. Seda tulebki müüa – unistust, lugu. Arvan, et igaühel on lugu, mida rääkida," selgitas Leiseder.

Trendi ühed suurimad võitjad on vastavad platvormid. Prantsusmaa juhtiva kaasrahastusplatvormi Leetchi peakontor asub Pariisis nooblis ärirajoonis. 70 töötajaga ettevõttes valitseb moodsa idufirma õhustik.

Firma tegevjuhi Benjamin Bianchet' sõnul on raviraha korjamine tööstusharu kõige kiiremini arenev sektor.

"Selline platvorm on suurenenud kaks korda. 2018. aastal koguti 15-20 miljonit eurot, meditsiiniarvete maksmiseks, uue aparatuuri soetamiseks või aitamaks neid, kes sattusid raskesse õnnetusse," ütles rääkis Bianchet.

Leetchi võtab iga rahastuskampaania pealt komisjonitasu vahemikus üks kuni neli protsenti, isegi kui tegemist on lapse ravikuludega. "Vahel, eriolukordades oleme

komisjonitasust ka loobunud. Mitte tingimata tervishoiusektoris, aga näiteks pärast Prantsusmaa 2015. aasta terrorirünnakuid või looduskatastroofi järel," ütles Bianchet.

Üks osa tööst on hoolikalt jälgida, et platvormi abil ei korja raha petised. "Võltskampaaniad avastame kiiresti. Palju on kahtlasi lugusid, mis väärivad uurimist," rääkis Leetchi brändijuht Antoine Ortiz, kelle sõnul leitakse kampaaniaid, mis tuleb kinni panna, regulaarselt.

Kui Euroopas on nišš suhteliselt lapsekingades, siis Ameerikas on crowdfunding muutunud arvestatavaks alternatiiviks traditsioonilisele ravikindlustusele.

Hinnanguliselt ulatub meditsiinikulude kaasrahastus Ameerikas tänavu juba üheksa miljardi dollarini. Nähtus on juba nii suur, et antropoloogid korraldasid uuringu ning tuvastasid muu hulgs, et 90 protsenti kampaaniatest ei saavuta oma eesmärki, kusjuures taas tuleb mängu n-ö meeldivus.

"Meid huvitab väga ka see, kuidas sotsiaalsed eelarvamused mõjutavad seda, keda peetakse toetust väärivaks ja keda mitte. Jah, see on seotud ka haiguse või seisundiga, kuid ka selliste teguritega nagu rass, etniline päritolu, sugu, ühiskondlik positsioon, mis on nähtavad ja kõnetavad Ameerika avalikkust," selgitas uurija Lauren Berliner.

Järeldus on ühemõtteline: kui oled mustanahaline, homoseksuaal või pärit vaesest kogukonnast, on üsna ebatõenäoline, et sinu kampaania osutub edukaks. Kõige äraspidisem ja ebaõiglasem tundub, et mõnikord kogub haige koer rohkem raha kui haige inimene.

"Isiklikult arvan, et mõne järgmise aastaga võime jõuda küllastuspunktini, kus inimesed hakkavad selgemalt märkama, kuidas kaasrahastus ei vasta meie vajadustele. Individuaalsel tasandil juba mõistame, aga kollektiivselt veel mitte. Loodan, et kui see juhtub ja rahvas mõistab, et kaasrahastus üleriigiliselt ei toimi, tuleb ka surve muudatusteks," rääkis Berliner.

Kõrvalnähtus on, et annetajad väsivad pisaralugudest ja ka klassikalised abifondid kannatavad seeläbi.

Thomas ja Christina Genfis olid meeleheitel, sest nende kampaania ei edenenud. Kuna nad pääsesid lõpuks televisiooni, läks neil paremini ning viimastel andmetel on neile annetatud juba 47 000 vajaminevast 60 000-st.