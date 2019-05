Ida-Virumaal kestab rahvusvaheline seeniortantsu festival

Kolm päeva kestev rahvusvaheline seeniortantsu festival kannab nime "Väärikate tantsuliste pidupäevad". Kui tavaliselt on festival toimunud Lääne-Virumaa pealinnas Rakveres, siis tänavu on võõrustajad idavirulased, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seeniorid tantsivad selleks, et end mõnusas seltskonnas vormis hoida.

"Kui sina oled ikka terve elu tantsinud, nii peotantsu kui ka rahvatantsu, siis füüsiline koorumus on väga nõutav. See on hea tervisele - südamele ja kõikidele meie ihuliikmetele - ja enda meeleolule, sest inimene peab saama teha ka vanusi seda, mida ta nooruspõlves on teinud," rääkis festivali peakorraldaja Maret Käiss.

Valdor Ernits, kes on sündinud samal aastal, kui valmis Kohtla-Järve kultuurikeskus, tõdes, et sarnaselt paljude festivalil osalejatega on temagi hing praegu rahutu, sest suvel tuleb tantsu- ja laulupidu "Minu arm".

"Praegu on see ärev ootuseaeg - proovid ja ülevaatused on tehtud ja ootame vastust, kas me pääseme sinna või ei pääse. Lootust on," rääkis Ernits.

Seeniortantsu festival on hea võimalus peale enda näitamise vaadata ka teiste oskusi.

"Tore on teistelt õppida, sest vaatad, kuidas teised tantsivad. See annab ka endale julgust, kui kuskil läheb jalg valesti - siis kui läks, siis läks. Aga see annab ka emotsioone, uued muljed, uued inimesed, kellega saame kogemusi vahetada," rääkis Aita Männik.

Festival lõpeb neljapäeval ekskursioonidega, mille käigus lubati ka jalga keerutada.