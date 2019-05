Äsja lõppenud aprillikuu läheb Eestis ajalukku erakordselt vihmavaesena: Eesti keskmine sajuhulk oli 4 mm, mis on 14 protsenti normist (norm 31 mm). Alates 1961. aastast ei ole varem nii kuiva aprilli veel esinenud.

Kõige sajusem on mõõtmisajaloos olnud aprill 1977. aastal, mil Eesti keskmine sajuhulk oli 85 mm, selgub ilmateenistuse kuuülevaatest.

Kõige vähem sadas Kihnu rannikujaamas, kus registreeriti kuu jooksul sademeid vaid 0,3 mm (norm 30 mm). Kihnu rannikujaamas ei ole alates 1932. aastast nii kuiva aprilli veel esinenud. Rekordiliselt kuiv oli aprill veel Lääne-Nigula, Pärnu ja Valga ilmajaamades.

Eriliselt palju jagus aprillis nii õhusooja kui ka päikesepaistet, ent ühtegi kuu soojarekordit siiski ei sündinud. Eesti aprilli soojarekord on 27,6 °C, mis on mõõdetud 24. aprillil 2000. aastal Kunda rannikujaamas.

Eesti keskmine õhutemperatuur oli tänavu aprillis 6,8 °C (norm 4,6 °C). Alates 1961. aastast on see 2.–3. koht, sama soe aprill oli 1990. aastal. Veel soojem on aprill olnud vaid aastal 2000, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli 7,8 °C.

Eriliselt soe oli aprilli kolmas dekaad, alates 1961. aastast on see 3. tulemus. Eesti keskmine õhutemperatuur aprilli viimase kolmandiku keskmisena oli 10,9 °C (norm 6,9 °C). Kõige soojem aprilli kolmas dekaad on olnud 2000. aastal, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli 13,2 °C.

Päikesepaistet oli Eesti keskmisena 306 tundi, mis on 159 protsenti normist (norm 193 tundi). Alates 1961. aastast ei ole aprillis nii palju päikest varem paistnud.