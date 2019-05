Teeme Ära talgu kõrval saab osaleda ka nurmenukkude vaatlustalgutel

Talgunädal sai ametliku avalöögi neljapäeval Tallinna Botaanikaaias, kus Teeme Ära korraldajad ja mitmed talgujuhid riisusid lehti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ametlik registreerimine on kulgenud edukalt -talguveebi on kirja pandud üle 2000 talgu üle kogu Eesti.

"Kevadisi heakorratöid tuleb teha, aga üha rohkem on selle kõrval värvimist, ehitamist, laste mänguväljakute turvalisemaks tegemist. Siis on ka igal aastal omad teemad nagu tänavu on õueraamatukogude ehitamine, nurmenukutalgud või laulupeo tuleteega seotud talgud," selgitas talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür.

Tema hinnangul on loodusvaatlus "Eesti otsib nurmenukke" tõenäoliselt suurim kodanikuteaduse projekt. Lisaks nurmenuku kasvukohtadest teada andmisele, ootavad teadlased ka täpsemaid kirjeldusi nurmenuku õite kohta. Nimelt on Euroopas kasvavast 34 nurmenuku või priimula liigist enamik teatud bioloogilise kohastumusega.

"Mõnel isendil on emakad pikad ja tolmukad lühikesed ja kõrval on otse vastupidi. Sellist nähtust me nimetame nurmenuku puhul heterostüüliaks ehk erikaelsuseks ja see on isetolmlemise vältimiseks," rääkis botaanikaaia metoodik Urmas Laansoo.

Nurmenuku nutiveebis aadressil www.nurmenukk.ee on üleval ka üksikasjalik kirjeldus, kuidas L-tüüpi ja S-tüüpi õitel vahet teha.

"On vähe andmeid nurmenukkude kohta - kui palju on ühes kogumikus või populatsioonis ühesuguse õietüübiga ja teise õietüübiga taimi. Seda on muidugi ka teoreetiliselt huvitav teada. Paljud inimesed pole võib-olla kuulnudki, et nurmenukk, mis meil on nii tavaline, tuttav taim, peidab sellist omapärast saladust," ütles Laansoo.

Nurmenukkude vaatlustalgud kestavad terve maikuu.