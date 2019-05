Meremuuseum näitab alanud navigatsioonihooajal vanu laevu uues kuues ja suuri purjelaevu

Maikuus algab väikesadamates navigatsioonihooaeg ja see kehtib ka meremuuseumi Lennusadama kohta, kus mõni vana laev on külastajatele näha uues kuues ja oodata on silmiköitvaid külalisi.

1943. aastal ehitatud Ameerika rannavalve laev, mis teenis omal ajal Alaskal, jõudis kingitusena Eesti piirivalvele 1997. aastal. Nüüd pidi ta laskma end ühe kai äärest teise äärde pukseerida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Meremuuseumi Lennusadama jahisadam alustab navigatsioonihooaega nagu kõik väikesadamad. Oodata on külalisi - mitmekümne meetri pikkuseid purjelaevu.

"Esmaspäeval, 6. mail saabub meile Hollandi lipu all seilav ligi 60-meetrine purjelaev, mille peal tegutseb ujuv kool. Laev on meil 6.-9. mai ja mõnel päeval pääseb ka laevaga tutvuma," ütöes meremuuseumi jahisadama juht Lauri Väinsalu.

Allveearheolooge teeninud uurimislaev Mare on samuti saamas eksponaadiks, mida pärast remonti saab vaadata kai peal. Teadur Vello Mäss, merepõhja uurija ning vrakkide tundja, siiski eksponaadiks ei saa. Tal on lootust uuele uurimislaevale.

"On väike lootus, et muuseumisse saabub kas asenduslaev või uus vana laev. See on veel töös täna. Seda välja hõisata otseselt ei saa, aga me näeme selle nimel vaeva, et Vello saaks merele tagasi," rääkis Väinsalu.