Tsüklon Fani jõudis India rannikule.

Torm jõudis rannikule kohaliku aja järgi kella 8 paiku (Eesti aja järgi kell 5), vahendas BBC.

Odisha osariigist on saabunud teateid ulatuslikust vihmasajust. Samas osariigis asuvas turistide seas populaarses Puri linnas ning selle lähistel on tormituul puhunud kiirusega kuni 48 meetrit sekundis. Prognooside kohaselt võib tuule kiirus suureneda 55,5 meetrini sekundis.

Võimude teatel pole praeguste andmete kohaselt keegi tormi tõttu hukkunud. Küll on aga teateid üleujutustest, murdunud puudest ja purunenud hoonetest.

Odisha osariigis on tormi eest evakueeritud kuni miljon inimest ning ka naaberosariigid on kõrgendatud valmisolekus.

The sound and the fury : here's what the landfall at Puri by #CycloneFani actually looked like..



Video by @PIBBhubaneswar pic.twitter.com/4GpvKFkRQ3