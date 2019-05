Austraalias toimuvad 18. mail parlamendivalimised ning Campbelltowni piirkonnas kandideeriv Liberaalse Partei poliitik ning praeguse valitsuse energiaminister Angus Taylor on sarnaselt teiste poliitikutega kampaaniat tegemas, kirjutasid BBC ja Guardian.

Esmaspäeval andis ta oma Facebooki-postituses teada, et on New South Walesi osariigi raudteejaamadesse on tehtud juurde 1000 uut parkimiskohta. Uudis võeti paljude inimeste poolt hästi vastu, kuid peagi ilmus kiitvate kommentaaride hulka ka postitus Taylorilt endalt: "Fantastiline. Suurepärane käik. Hästi tehtud, Angus." ("Fantastic. Great move. Well done Angus.")

Kommentaar kustutati küll üsna varsti, kuid selleks ajaks oli postitusest tehtud ekraanitõmmis juba sotsiaalmeedias kulutulena levima hakanud. Muuhulgas tegi inimestele nalja see, et sellise äpardusega sai hakkama poliitik, kes oli omal ajal ka küberjulgeolekuministri ametikohal. Lauset "Fantastic. Great move. Well done Angus." on hakatud nüüdseks Austraalia sotsiaalmeedias sageli ja erinevates kontekstides kasutama.

Kuigi minister pole juhtumit ise veel kommenteerinud, oli tegu ilmselt poliitiku kampaaniameeskonna eksitusega. Ehk kampaaniameeskonna liige, kes esialgse postituse Facebooki jagas, unustas enne kommentaari kirjutamist kontot vahetada.

Tegu pole Austraalias esimese korraga, kui poliitik sotsiaalmeedias sellise äpardusega silma paistab. Näiteks lõi 2011. aastal sotsiaalmeedias laineid Tööpartei poliitik Ed Balls - nimelt soovis ta ilmselt otsida end puudutavaid artikleid, kuid selle asemel postitas ta lihtsalt Twitterisse oma nime.