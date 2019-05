Youtube'i keskkonnas avaldatud dokumentaalfilmi autoriks on tuntud veebiajakirjanik Juri Dud. 32-aastane kunagine spordiajakirjanik on viimasel ajal üha rohkem teinud saateid ja usutlusi ühiskondlikel teemadel ning tema Youtube'i kanali jälgijate seas on palju Venemaa noori, kirjutab Moscow Times.

"Miks - pärast intervjuusid räpparite, koomikute, muusikute, näitlejate ja režissööridega - võtsime me ette sellise keerulise ja häiriva teema?" küsis ta filmiprojekti tutvustades.

Tema sõnul on põhjuseks esiteks see, et 2018. aastal läbi viidud arvamusküsitluse kohaselt pole ligi pool Venemaa elanikest, kellel on vanust 18-24 eluaastat, kuulnud midagi Jossif Stalini juhitud Nõukogude Liidus korda saadetud repressioonidest. Teise põhjusena tõi Dud esile soovi uurida oma vanemate põlvkonna soovimatust sellel teemal sõna võtta. Tema arvates on sellisel mõtteviisil tugev mõju ka tänapäeva Venemaale.

"Kolõma on koht, kus see hirm sündis," ütles Dud dokumentaalfilmi alguses. Projekti raames läbib Dud üheksa päevaga 2000 kilomeetrit ning teeb intervjuusid nii vangilaagrites viibinute järeltulijate kui ka inimestega, kes praegu nendes piirkondades elavad.

Esimese nädala jooksul vaadati dokumentaalfilmi "Kolõma - meie hirmu sünnikoht" umbes 9,5 miljonit korda.