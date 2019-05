Nädalavahetusel sajab mitmel pool vihma, lörtsi ja lund, sooja on kuni 12 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Puhub lääne- ja loodetuul 4 kuni 10, põhjarannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul aga nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Sisemaal on külma kuni 5 kraadi, rannikul on aga kohati kuni 4 kraadi sooja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sajab Lääne-Eestis mitmel pool nii vihma, lörtsi kui ka lund. Liivi lahel tugevneb kagutuul puhanguti kuni 14 meetrini sekundis ja sooja on kuni 5 kraadi.

Päeval on ilm pilves selgimistega ning paiguti sajab lörtsi või vihma. Lõunakaare tuul puhub 2 kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on päevaks oodata 5 kraadist 11-ni.

Uued sajupilved jõuavad kohale ööl vastu pühapäeva. Päeval taevas mõnevõrra selgineb ning harvemaks jääb ka sajuhooge. Tuul on rahulik ja päevasooja on keskmiselt 8 kraadi.

Esmaspäeval on olukord juba veidi parem - ilm on vaikne, kuiv ja ka õhusooja on siis 12 kraadi ringis. Esialgse prognoosi kohaselt nädala edenedes jääb ka öökülma oht väiksemaks.