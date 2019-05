Riigi ilmateenistuse teatel on pühapäeva öösel muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, pärast keskööd saju võimalus väheneb.

Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12–14 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +4 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi, saju tõenäosus on suurem Kagu-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2–8, ennelõunal rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 5–11 kraadi.