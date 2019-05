Gaza tervishoiuministeeriumi andmeil oli hukkunu Hamasi sõjalise tiiva üks juhte Hamad al-Khodoriga (34).

Iisraeli relvajõudude sõnul tapeti mees täppisrünnakuga. Väidetavalt oli ta seotud Iraani rahaülekannetega "Gaza sektoris tegutsevatele terroriorganisatsioonidele".

Sõjaväe avalduses on öeldud, et Khodori kandis oma valuutavahetusfirma kaudu üle suuri summasid Hamasi sõjalisele tiivale, Palestiina Islamidžihaadile ja teistele Gaza sektori terroriorganisatsioonidele.

Iisrael oli tema ettevõtte Hamad Co. for Exchange/Al Wefaq Co. for Exchange kandnud juba aasta tagasi terroriorganisatsioonide nimekirja.

Iisraeli relvajõud korraldasid pühapäeval mitmeid kättemaksurünnakuid Gaza sektorile pärast seda, kui Palestiina raketid tabasid Iisrali linnu.

Iisraeli Ashkeloni linnas hukkus palestiinlaste raketitules kolm inimest. Üks ohvreist oli iisraellane, kuid teiste päritolu ei ole politsei täpsustanud.

Olukord eskaleerus laupäeval, kui Gaza sektorist Iisraeli pihta massiivne raketituli avati.