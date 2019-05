Inimeste hukkumisest edastasid info teiste seas Sputnik ja Tass. Uudisteagentuur Interfax kirjutas, et 13 inimese saatus on teadmata.

"Praegu ei ole me suutnud leida 13 inimest, kes olid reisijate nimekirjas," ütles Interfaxile asjaga kursis oleva allikas. Interfax toonitas, et esialgu puudub neil ligipääs ametlikele allikatele.

Lennukis oli õnnetuse hetkel 70 reisijat. RIA Novosti andmetel on tegemist Aerofloti lennukiga ja inimesed evakueeriti. Meedia info kohaselt on tegemist lennukitüübiga Suhhoi Superjet 100.

Sotsiaalmeediasse postitatud videotest on näha, kuidas reisijad evakueeruvad Aerofloti lennukist, vahendas BBC. Mõnel videol on näha ka leekides lennukit maandumas.

Interfaksi andmetel tõusis lennuk õhku Moskvast Šeremetjevo lennuväljalt ning oli teel Murmanskisse, kui meeskond hädaabikutsungi edastas.

Osadel andmetel ei õnnestunud lennukil hädamaandumine esimesel korral.

