"Praeguseks on andmed 13 hukkunu kohta, kelle seas kaks last," ütles ametliku uurimiskomisjoni esindaja Svetlana Petrenko.

Aerofloti lennukis oli õnnetushetkel 73 reisijat ja viis meeskonnaliiget. Meedia info kohaselt on tegemist lennukitüübiga Suhoi Superjet 100. Hädaolukord tekkis õhusõidukis umbes 30 minutit pärast õhkutõusmist. Lennuk oli teel Murmanskisse ja pöördus tagasi.

Sotsiaalmeedias levisid videod põlevast lennukist, kus on näha ka inimeste evakueerimine. Taevasse kerkis paks must suits.

Õnnetuse asjaolude selgitamiseks on alustatud kriminaaluurimisega.

"Uurijad alustavad peagi reisijate, tunnistajate ning lennufirma- ja lennujaamatöötajate küsitlemisega. Läbi uuritakse asjassepuutuvad tehnilised dokumendid," ütles Petrenko.

"Lennuk üritas hädamaandumist, kuid esimesel korral see ei õnnestunud. Teisel korral tabas telik tugevasti maandumisrada ja siis lennuki nina, mille järel puhkes tulekahju," kirjeldas üks pealtnägija Interfaxile.

Lennufirma Aeroflot avalduse kohaselt võisid mootorid tõenäoliselt süttida siiski juba õhus.

Peaminister Dmitri Medvedev andis käsu eriuurimiskomitee moodustamiseks õnnetuse põhjuste väljaselgitamiseks.

Õnnetusega seoses suunati mitmed saabuvad lennud teistele lennuväljadele Moskvas või Nižni Novgorodis.

Burning aircraft at #Sheremetyevo airport

Was flying to Murmansk but fire on board forced emergency return

probably SU 1492 #SuperJet Sukhoi https://t.co/by9poNHSg5 pic.twitter.com/CPuTuxWP45 — Emmanuel Grynszpan (@_zerez_) May 5, 2019

One person has been confirmed dead in the fire as footage emerges of the plane landing in flames #Sheremetyevo #Russia #MoscowAirport pic.twitter.com/rVp1Kft3b5 — Daily Star (@Daily_Star) May 5, 2019

Terrible video of the plane on fire at Sheremetyevo Airport. https://t.co/JcjBxqKDCi pic.twitter.com/Qut7yngICI — Rob Lee (@RALee85) May 5, 2019

26 человек пострадали при "огненной" посадке суперджета в аэропорту "Шереметьево". pic.twitter.com/lIBFwTc7Cx — baza (@bazabazon) May 5, 2019